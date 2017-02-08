الخارجية الأمريكية تأمر سفاراتها بالخارج لاستئناف منح تأشيرات الدخول لسبع دول .

واشنطن 08 فبراير 2017 (وال) - أعطت وزارة الخارجية الأمريكية , تعليمات لسفاراتها وقنصلياتها في الخارج لاستئناف عملية منح تأشيرات دخول مواطني كل من ليبيا والعراق والسودان والصومال واليمن وسوريا وإيران ، وذلك بعد تعليق القضاء الأمريكي العمل بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس" دونالد ترامب " بشأن برنامج الهجرة الذي علق دخول مواطني هذه الدول السبع. وأوضح مسؤول في الخارجية , في تصريح خاص لقناة " الحرة" الأمريكية ليلة أمس الثلاثاء, إن على المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرات دخول أن يتصلوا بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية للحصول على معلومات تتعلق بتحديد موعد للمقابلة. وكان القاضي " جيمس روبارت " الذي عينه الرئيس الأسبق جورج بوش الابن, قد اصدر قرارا مساء الجمعة الماضي يقضي بوقف العمل بالأمر التنفيذي حول الهجرة بشكل مؤقت إلى حين إجراء مراجعة كلية للشكوى التي تقدم بها النائب العام لولاية واشنطن. يشار إلي أن الرئيس" ترامب " كان قد أصدر أمرا تنفيذيا في 27 يناير الماضي يعلق دخول مواطني الدول السبع , وفاجأ الأمر شركات الطيران واضطرت بعضها إلى تعديل قوائم طواقم رحلاتها بما يناسب الحظر. (وال)