بيان مصروفات الميزانية التسييرية لسنة 2016 لمكتب ودان للشؤون المحلية .

ودان 8 فبراير 2017 وال كشف مكتب الشؤون المحلية لمدينة ودان ببلدية الجفرة عن اوجه صرف مخصصات الباب الثاني للميزانية التسييرية المخصصة له من المجلس البلدي لسنة 2016 . واوضح المكتب في بيان تفصيلي اجمالي المصروفات التي بلغت حوالي 453 الف دينار توزعت على صيانة المباني والتجهيزات ووسائل النقل والنشاط المدرسي والثقافي والاجتماعي والاعانات والمساعدات والمنح والخدمات والنظافة والقرطاسية والمطبوعات ، اضافة الى مكافأت وخدمات . وقال على هاشم مدير مكتب الشؤون المحلية بودان لوكالة الانباء الليبية "حرصنا على اصدار هذا البيان لاطلاع الجميع على الجدية في العمل والشفافية والوضوح التي يجب ان يتحلى بها الجميع خدمة للوطن والمواطن . وال الجفرة