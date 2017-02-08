صندوق التضامن الاجتماعي فرع ترهونة يناقش وضع ضوابط لتوزيع المساعدات على ذوي الاحتياجات الخاصة .

ترهونة 08 فبراير 2017 (وال)- عقد أمس الثلاثاء بمقر صندوق التضامن الاجتماعي فرع ترهونة اجتماعا موسعا لمناقشة وضع آلية وضوابط لتوزيع المساعدات على ذوي الاحتياجات الخاصة. وتم خلال الاجتماع الذي ضم عضو المجلس البلدي ترهونة "جميلة الحمروني" ومدير صندوق التضامن الاجتماعي" المهدي الناجح" ورئيس قسم شؤون المعاقين ومسؤول مكتب الشؤون الاجتماعية بالبلدية وعددا من مدراء مكاتب الخدمات التضامنية التابعة للفرع الاتفاق على تشكيل لجنة تتولى وضع ضوابط وآلية الاشراف على توزيع المستلزمات التي يتم توفيرها من قبل الفرع لصالح المحتاجين اليها من ذوي الاعاقة. واوضح الناجح ان ادارة الفرع قامت بتوفير جزء من المستلزمات التي يحتاجها ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وفق الامكانيات المتاحة وتكمن في كمية من الحفاظات والكراسي المتحركة و(القيلات) بأنواعها والفرش الطبي، مشيرا الى ان آلية التوزيع وموعد واماكن التوزيع سيتم الاعلان عنها خلال الايام القليلة القادمة عبر وسائل الاعلام . ..(وال- ترهونة)..