مركز بنغازي لتشخيص وعلاج السكري يشيد بشركة ليبيانا بتوفير الأدوية للمترددين .الأربعاء ، 08-02-2017 - 12:38:00

بنغازي 08 فبراير2017 ( وال )- أشادت المدير العام لمركز بنغازي لتشخيص وعلاج السكري " سليمه زوبي " ومدير إدارة الخدمات الطبيه " نجلاء العلاقي " بشركة ليبيانا للهاتف المحمول لدعمهم ومساهمتهم بتوفير الأدوية (نوع أقراص) للمترددين على المركز . ومن جهته قال مدير المكتب الإعلامي في مركز بنغازي لتشخيص وعلاج السكري" شعبان بوشعالة " إن إدارة المركز تبارك هذه الخطوات من قبل مؤسسات المجتمع المدني في دعمهم للمركز . وأضاف " بوشعالة " أن إدارة مركز بنغازي لتشخيص وعلاج السكري تحث الجميع للمساهمة واتخاذ مثل هذه الخطوات الجليله من أجل مرضى السكر في ظل الظروف التي يعاني منها المركز. ( وال - بنغازي)

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