النائب الأول لرئيس المجلس يؤكد على ارتباط الإستقرار الإقتصادي والتنموي بالعامل الأمني .





طرابلس 08 فبراير 2017 ( وال )- أكّد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى

للدولة \"صالح المخزوم\" على ارتباط الإستقرار الإقتصادي والتنموي بالعامل

الأمني ، وهو ما يُحتم ضرورة العمل على تحقيق الإستقرار السياسي والأمني

لتحريك عجلة الإقتصاد والتنمية في البلاد.

وأوضح \" المخزوم \" في كلمة ألقاها في اللقاء التقابلي الأول الذي نظم

أمس بالعاصمة طرابلس من قبل لجنة تنمية وتطوير المشروعات الإقتصادية

والإجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة وتركز على مناقشة آليات تمويل مشروعات

التنمية من خارج الميزانية العامة للدولة أهمية إيجاد قيمة مستقرة

توازنية للدينار الليبي وآلية تحويل الدعم السلعي إلى نقدي ، وإمكانية

تمويل مشروعات التنمية من خارج الميزانية العامة للدولة .

هذا وحضر اللقاء الذي شهد حيزا كبيرا من النقاش والمداخلات حول هذا

الموضوع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومُمثلين عن مجلس النواب

والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارتي المالية والتخطيط ، ومصرف

ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية

للنفط ، والمؤسسة الليبية للإستثمار، وعدد من مدراء المصارف التجارية ،

بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات الأخرى المختصة .





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