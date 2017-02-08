النائب الأول لرئيس المجلس يؤكد على ارتباط الإستقرار الإقتصادي والتنموي بالعامل الأمني .
الأربعاء ، 08- 02- 2017 - 12:34:00
\n\n طرابلس 08 فبراير 2017 ( وال )- أكّد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى\nللدولة \"صالح المخزوم\" على ارتباط الإستقرار الإقتصادي والتنموي بالعامل \nالأمني ، وهو ما يُحتم ضرورة العمل على تحقيق الإستقرار السياسي والأمني \nلتحريك عجلة الإقتصاد والتنمية في البلاد.\n وأوضح \" المخزوم \" في كلمة ألقاها في اللقاء التقابلي الأول الذي نظم \nأمس بالعاصمة طرابلس من قبل لجنة تنمية وتطوير المشروعات الإقتصادية \nوالإجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة وتركز على مناقشة آليات تمويل مشروعات\nالتنمية من خارج الميزانية العامة للدولة أهمية إيجاد قيمة مستقرة \nتوازنية للدينار الليبي وآلية تحويل الدعم السلعي إلى نقدي ، وإمكانية \nتمويل مشروعات التنمية من خارج الميزانية العامة للدولة .\n هذا وحضر اللقاء الذي شهد حيزا كبيرا من النقاش والمداخلات حول هذا \nالموضوع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومُمثلين عن مجلس النواب \nوالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارتي المالية والتخطيط ، ومصرف \nليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية \nللنفط ، والمؤسسة الليبية للإستثمار، وعدد من مدراء المصارف التجارية ، \nبالإضافة إلى المؤسسات والهيئات الأخرى المختصة .\n\n\n( وال )