تركيا: إقالة حوالي 4500 موظف من الإدارات الحكومية على خلفة محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد.

إسطنبول 8 فبراير 2017 ( وال) - أقالت الحكومة التركية, حوالي 4500 موظف من الإدارات التابعة لها, في إطار حملة التطهير التي باشرتها عقب محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد, في منتصف يوليو الماضي, حسبما أعلن مرسوم صدر أمس الثلاثاء. وذكرت مصادر إعلامية أن "مرسوما تشريعيا نشر في الجريدة الرسمية أمس, أوضح أنه من بين المطرودين من الوظيفة العمومية والبالغ عددهم 4464 موظفا, هناك 2585 موظفا في وزارة التربية و893 في الدرك و10 في محكمة النقض و10 في المجلس الأعلى للإنتخابات و88 في شبكة التلفزيون العامة (تي أر تي)". كما تشمل لائحة المطرودين 330 أستاذا جامعيا من أعضاء مجلس التعليم العالي, أبرزهم إبراهيم كابوغلو, أحد أشهر فقهاء القانون الدستوري في البلاد. وصدر هذا المرسوم بموجب حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا في 15 يوليو. وتتهم الحكومة التركية, رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة عبد الله غولن بالوقوف وراء المحاولة الإنقلابية, الأمر الذي ينفيه هذا الأخير كليا. ... وال ...