موجز لاهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الأربعاء 08 فبراير 2017 .

م . = طرابلس - عضو المجلس الرئاسي وزير شؤون المجالس البلدية المتخصصة " محمد عماري" يبحث مع عمداء بلديات الجنوب تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية . = نيويورك - بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تقول إن المبعوث الأممي " مارتن كوبلر "، سيقدم مساء اليوم الأربعاء ، إحاطته الاولى خلال هذا العام 2017 إلى مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في ليبيا . = ودان - مكتب الشؤون المحلية بمدينة ودان ببلدية الجفرة يوزع مساعدات عينية على المؤسسات التعليمية ورياض الاطفال بالمنطقة . = سبها - تتواصل حالياً ورشة العمل المقامة ببيت الثقافة بمدينة سبها " حول التدوين والادارة الالكترونية " وتستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة . = نالوت - مكتب النشاط المدرسي بمدينة نالوت يقيم سباق للعدو والعاب المضمار بمدرسة نالوت للتعليم الاساسي والثانوي بمنطقة أولاد محمود . = طرابلس - لجنة انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم ، تعلن عن أسماء كل من يحق لهم خوض إنتخابات مجلس الإدارة ، وذلك في اجتماع عقدته بمدينة البيضاء. ( وال