قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية.

رام الله 8 فبراير 2017 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء 6 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة "يطا" جنوب الخليل وفتشت عددا من منازل الفلسطينيين ، واعتقلت شقيقين واقتادتهما الى جهة مجهولة. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منطقة "خلة العين" في بلدة "بيت أمر" وفتشت منزل أحد المواطنين واعتقلت نجله. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد دهم منزليهما وتفتيشهما وسلمت ثلاثة آخرين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم بلاغات لمراجعة مخابراتها. وأفاد مكتب نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا من ضاحية "ذنابة" شرق طولكرم بعد مداهمة منزله. .. ( وال ) ..