بدء" الصالون الليبي" حول" نقص السيولة في المصارف ، وتأثيرها على المواطن والاقتصاد الوطني .

طرابلس 08 فبراير 2017( وال )- انطلقت بفندق كورنثيا بمدينة طرابلس مساء أمس ، أولى جلسات " الصالون الليبي" والتي تركزت حول " نقص السيولة في المصارف ، وتأثيرها على المواطن ، والاقتصاد الوطني" باشراف إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء . وحضر جلسة الافتتاح عدد من الخبراء ، والمهتمين بالشأن الاقتصادي ، والمصرفي ، وأساتذة كليات الاقتصاد بجامعتي طرابلس والزيتونة بترهونه ، ونخبة من الإعلاميين . ومن خلال استضافة الخبير المصرفي الدكتور" نوري بريون"، ورئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة السيد" محمد الرعيض"، والدكتور "علي شنيبيش" المدير السابق لإدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي ، ورئيس معهد التخطيط الدكتور" عمر بوصبيع" استعرض الصالون أزمة السيولة بالمصارف ، وتأثيرها السلبي على المواطنين ، والاقتصاد الوطني بشكل عام ، خلال العامين الماضيين إلى أن استفحلت وصار من الصعب علاجها. وألقى الدكتور" بريون " باللائمة على مصرف ليبيا المركزي لحالة عدم الثقة التي خلقت بين المواطن والمصارف في عدم إيداع أمواله فيها، بالإضافة للدورة المستندية المملة والبطيئة ، التي تشتغل بها المصارف، على الرغم من التقنية المتطورة والحديثة المعمول بها في هذا القطاع. فيما قام السيد " الرعيض" بتشخيص الوضع المالي الحالي للدولة ، والمتمثل في أزمة نقص السيولة بالمصارف في عدة أسباب أبرزها بيع ما قيمته 25 مليار دولار خلال عامين ، مما ساهم في نقص الاحتياطي من النقد الأجنبي باستفادة شريحة معينة دون غيرها. وعبر " الرعيض " عن استهجانه لتدخل ديوان المحاسبة في رسم سياسة الدولة ، وتقديم الحلول ، والمقترحات العقيمة التي هي خارج اختصاصه ، باعتباره جهة رقابية وليست تنفيذية ، وحل الأزمة في ليبيا اختصاص أصيل لوزارتي التخطيط والاقتصاد ، بالإضافة لقرار المركزي حل أزمة السيولة بطريقة بيع 400 دولار لكل مواطن بسعر الصرف. وطالب المركزي باتخاذ خطوات جريئة لحل الأزمة ببيع العملة الصعبة بسعر أربعة دينارات عن طريق بطاقات " الفيزا كارت" من أجل استرجاع العملة الورقية المتداولة في السوق التي تتجاوز 30 مليار دينار . ومن جانبه استعرض الدكتور "علي شنيبيش" حزمة من الأسباب التي ساهمت في أزمة نقص السيولة بالمصارف، منها إيقاف تصدير النفط ما أدى إلى انخفاض احتياط النقد الأجنبي بالمصرف المركزي، بالإضافة لحالة الانقسام السياسي، ووجود أكثر من حكومة ساهم بشكل مباشر في خلق الأزمة، والتي زادت من اتساع الهوة وطباعة البرلمان قيمة 4 مليار دينار لتضاف لعدد 30 مليار خارج المركزي، موضحاً أن هذا الرقم يعتبر أكبر معدل في العالم سيولة خارج خزائن المصارف. فيما أكد الدكتور "عمر بوصبيع" أن الحل الجذري لمعالجة أزمة السيولة في ليبيا، وإنعاش اقتصادها، ضرورة وجود إرادة قوية لتوحيد الآراء السياسية، والنقدية والاقتصادية بين الشرق والغرب، وتوفير الأمن في المصارف يساعد بشكل مباشر في إعادة ثقة المواطن فيها لإيداع أمواله. هذا وقد قام مدير الجلسة " الصالون" الإذاعي الشاب "محمد القاضي" بفتح المجال للحضور للنقاش وطرح أرائهم، ومقترحاتهم، والذين أكدوا على ضرورة العمل على توحيد الصف لدعم الاستقرار السياسي وبسط الأمن لحل الأزمة الحالية قبل تفاقمها. ( وال )