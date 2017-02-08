عضو الرئاسي" محمد عماري" يبحث مع عمداء بلديات الجنوب تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية .

طرابلس 08 فبراير 2017 ( وال )- بحث عضو المجلس الرئاسي وزير شؤون المجالس البلدية المتخصصة " محمد عماري زايد" مع عمداء بلديات الجنوب تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية وبحضور مدير إدارة المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي . واستعرض الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء أمس آليات تفعيل الإدارة المحلية، إضافة إلى مناقشة بعض المشاكل، والصعوبات التي تواجه البلديات، والتأكيد على ضرورة الاسراع في تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ونقل الاختصاصات للبلديات، ووضع آلية مناسبة لتحصيل الايرادات المحلية. ...( وال )..