وزارة الخارجية تعبرعن تطلعها إلى العمل بما يعزز أواصر الصداقة والعلاقات مع جمهورية غامبيا .الأربعاء ، 08-02-2017 - 11:23:00

طرابلس 08 فبراير 2017 (وال)- عبرت وزارة الخارجية عن تطلعها إلى العمل بما يعزز أواصر الصداقة والعلاقات الثنائية مع جمهورية غامبيا في المجالات كافة . وأكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة " في تهنئة بعث بها إلى وزير خارجية غامبيا " أوسيانو واريوي " بمناسبة تقلده حقيبة وزارة الخارجية الغامبية على عمق علاقات الصداقة وامتدادها وأهمية العمل بدفع التعاون المشترك ، وذلك فى إطار تطلع البلدين لتقوية العلاقات والانطلاق بها إلى آفاق أوسع بما يحقق مصلحة شعبى البلدين . ( وال )

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