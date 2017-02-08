الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 08 فبراير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * ملخص عام : - طقس مستقر هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب يوم الغد واحتمال سقوط امطار متفرقة على بعض مناطق الخليج . * رأس أجديرحتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع أحتمال سقوط أمطار متفرقة على المنطقة الممتدة من مصراتة حتى سرت ، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16 -21) درجة مئوية . * بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب : السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة صباح اليوم على مناطق الجبل الأخضر وتكون الفرصة مهئية يوم الجمعة على أغلب المناطق الساحلية ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا تتحول يوم الغد الى جنوبية خفيفة السرعة على المناطق الساحلية ومتغيرة الاتجاه على الدواخل ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (16-20) درجة مئوية ولاتتجاوز(15) درجة مئوية على الجبل الاخضر. * الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة : السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى جنوبية غربية خفيفة السرعة على اغلب المناطق ، ودجـات الحـرارة القصـوى تتـراوح مابين (16-20) درجة مئوية. * الكفرة - تازربو - السرير: السماء صافية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون يوم الغد متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-20) درجة مئوية. ( وال )