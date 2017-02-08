النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 08 فبراير 2017 ( وال ) - النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة ، اعتباراً من اليوم الأربعاء ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * من رأس أجدير إلى سرت : السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا ، والريح غربى إلى شرش سرعته ما بين (10 - 25) عقدة تصل هذا اليوم إلى (30)عقدة على الخمس ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (1.50-4.00) متر بينما لا يتجاوز (1.25) متر على زواره ، والبحر قليل الاضطراب مضطرب بينما يكون خفيف الموج على زواره ، و درجة حرارة سطح البحر (16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . * الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى : السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط امطار متفرقة هذا اليوم وصباح الغد على بعض المناطق قد يصحبها خلايا رعدية احيانا ، والريح باش إلى شرش سرعته ما بين (10 - 20)عقدة وتصل هذا اليوم إلى (25)عقدة على بنغازي وشحات ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (1.25-3.50) متر بينما لا يتجاوز(1.25) متر على أقصى الساحل الشرقي ، والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بينما يكون خفيف الموج على طبرق هذا اليوم ، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة . ( وال )