\" كوبلر \" يقدم مساء اليوم إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في ليبيا .

طرابلس 08 فبراير 2017 ( وال ) - قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ان المبعوث الأممي \\\" مارتن كوبلر \\\"، سيقدم مساء اليوم الأربعاء، إحاطته الاولى خلال هذا العام 2017 إلى مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في ليبيا . وكان كوبلر قدم آخر إحاطة له حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، في 6 ديسمبر 2016، استعرض خلالها ما أنجزته البعثة من مهام والتحديات التي تواجه عمل البعثة وتوقعاته بالنسبة لليبيا خلال العام 2017 .\

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