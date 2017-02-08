مصر: تسدد 630 مليون دولار من التزاماتها لشركة إيني الإيطالية .

القاهرة 08 فبراير 2017 ( وال) - أعلن مسؤول ب‍البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء أن مصر سددت 630 مليون دولار من التزاماتها في اتفاق تطوير حقل الغاز ظهر لشركة إيني الإيطالية خلال شهر يناير الماضي . ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي لشؤون الاحتياطي النقد " رامي أبو النجا" إن مصر سددت 630 مليون دولار من التزاماتها في اتفاق تطوير حقل الغاز ظهر لشركة إيني الإيطالية في يناير الماضي. كما نسبت الوكالة عن "أبو النجا" ايضا أن البنك قام أيضا بسداد قسط في شهر يناير لنادي باريس والالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة. وقال أبو النجا "البنك المركزي قام خلال شهر يناير أيضا بتدبير النقد الأجنبي لتوفير احتياجات الهيئة العامة للبترول وهيئة السلع التموينية بقيمة وصلت إلى 819 مليون دولار. ...( وال ) ...