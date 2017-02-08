مكتب النشاط المدرسي بمدينة نالوت ينظم سباق للعدو بالمؤسسات التعليمية .

نالوت 08 فبراير 2017 (وال)- اقام مكتب النشاط المدرسي بمدينة نالوت سباق للعدو والعاب المضمار بمدرسة نالوت للتعليم الاساسي والثانوي بمنطقة أولاد محمود . وجاءت النتائج المسجلة في العاب المضمار والعدو على النحو التالي :- * التعليم الاساسي وتحصل على الترتيب الاول الطالب " محمد صالح خليفة " من التعليم الاساسي ببلدة وازن ، في حين تحصل على الترتيب الثاني الطالب " الساعدي محمد المبروك ، وجاء في التريب الثالث الطالب "عبد الكريم عبد العزيز شلبيك " من تعليم نالوت . * التعليم الثانوي :- وتحصل على الترتيب الاول الطالب " جهاد جعفر كاسي " من تعليم نالوت ، والترتيب الثاني كان من نصيب الطالب" زكريا مصطفي أبوصوة " نالوت ، والترتيب الثالث تحصل عليه الطالب " رابح عبد الله موسي " من تعليم وازن . وقد تم توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على أصحاب المركز الثلاثة الاولى . (وال)