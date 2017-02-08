رئيس رومانيا :البلاد تواجه أزمة سياسية شاملة.الأربعاء ، 08-02-2017 - 10:02:00

بوخارست 8 فبراير 2017 (وال)- حذر رئيس رومانيا "كلاوس يوهانيس" من أن البلاد تواجه أزمة سياسية شاملة, بعد تظاهر مئات الآلاف ضد قرار للحكومة كان من شأنه ان يحصن العديد من السياسيين من الملاحقة القضائية. وقال "يوهانيس" -فى كلمة ألقاه أمام البرلمان امس الثلاثاء - إن غالبية الرومانيين الآن يعتبرون أن البلاد تسير فى الاتجاه الخاطئ . وكان الاف الاشخاص قد خرجوا الى الشوارع فى مختلف ارجاء البلاد لمطالبة الحكومة بالاستقالة بدعوى انها خسرت مصداقيتها لدى الشعب والعالم برمته. ..وال..

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