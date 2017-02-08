استطلاع: 60 % من الألمان يؤيدون بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي.

برلين 8 فبراير 2017 (وال ) - كشف استطلاع حديث للرأي أن اثنين من كل ثلاثة مواطنين ألمان تقريبا سوف يصوتون لصالح بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي, إذا ما تم إجراء استفتاء شعبي لذلك. وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي أوضح 60 % من المواطنين الألمان الذين شاركوا في الاستطلاع أنهم يعتزمون التصويت لصالح بقاء ألمانيا في الاتحاد, حال تم إجراء استفتاء شعبي حول عضوية ألمانيا به. وفي المقابل أوضح 26% من الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع أنهم سوف يصوتون لصالح خروج بلادهم من الاتحاد. يشار إلى أنه ليس منصوصا من الناحية القانونية في ألمانيا أن يتم إجراء استفتاءات شعبية على مستوى اتحادي. وشارك في هذا الاستطلاع الذي تم إجراؤه عبر الانترنت نحو 2075 شخصا ألمانيا بالغا, في الفترة بين 19 و24 يناير الماضي ونشرته وسائل الإعلام الألمانيه امس . ...(وال) ...