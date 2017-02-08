قوات الاحتلال الاسرائيلي تمنع إدخال غاز التخدير لمستشفيات قطاع غزة.

رام الله 8 فبراير 2017 (وال) - اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمنع إدخال غاز "النيتروز" المستخدم في تخدير المرضى أثناء العمليات الجراحية. وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور "أشرف القدرة" أن الاحتلال يمنع إدخال الغاز المستخدم في العمليات الجراحية للمرة الثالثة على التوالي. وأضاف أن هذا المنع يفاقم الوضع الصحي لـ 200 مريض تقرر إجراء عمليات جراحية لهم في مختلف مستشفيات القطاع , الأمر الذي يعرض حياتهم لخطر حقيقي , مشيرا إلى أن القطاع الصحي يحتاج سنويا إلى ما يزيد على 4000 كيلو من غاز التخدير خلال العام الواحد , وأن الاحتلال يورد الغاز ضمن معايير يمنع من خلالها وجود أي مخزون استراتيجي داخل غرف العمليات بالوزارة. وطالب القدرة المؤسسات الدولية كافة بالضغط على سلطات الاحتلال بالسماح بإعادة إدخال الغاز. .. ( وال ) ..