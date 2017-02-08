محكمة في كوريا الجنوبية تقضي بإيقاف تشغيل مفاعل نووي.

سيول 8 فبراير 2017 (وال) - قضت محكمة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول امس الثلاثاء بإلغاء قرار الحكومة بشأن تمديد العمر الإفتراضي لتشغيل مفاعل نووي كان يتعين أن يتم إيقاف العمل به في عام 2012. وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن قرار محكمة سيول الإدارية جاء لصالح السكان المحليين ويقضي بإلغاء اعتماد التصريح الذي يخول لهيئة السلامة والأمن النووي تمديد العمر الإفتراضي لمفاعل "وولسونج 1", الذي يقع على بعد 400 كليومتر جنوب شرقي العاصمة الكورية سيول, لعشر سنوات إضافية. وعزت المحكمة قرارها لعدم إتباع الهيئة الحكومية للإجراءات القانونية. من جهتها, أعلنت هيئة السلامة النووية أنها ستستأنف الحكم, لأنها لم تخطئ في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتمديد فترة تشغيل المفاعل لعشر سنوات أخرى, وفي غضون ذلك سيتم إيقاف العمل بالمفاعل لحين صدور إشعار آخر من محكمة الإستئناف. واستبعد مسؤول حكومي أن يكون لإيقاف المفاعل تأثيرا كبيرا على إمداد الطاقة في البلاد. ...( وال ) ..