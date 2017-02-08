زلزال بقوة 4ر6 درجة يضرب جنوب غرب باكستان.

إسلام أباد 8 فبراير2017 (وال) - ضرب زلزال بقوة 4ر6 درجة على مقياس ريختر منطقة جنوب غرب باكستان اليوم الأربعاء ، حسبما افاد المرصد الوطني الباكستاني لرصد الزلازل. وأوضح المرصد أنه تم تحديد مركز الزلزال مبدئيا على بعد 32 كم غربي ميناء بانسي للصيد على عمق 10 كم. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات في المناطق المتضررة. وشعر بقوة الهزة سكان عدة مناطق في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي البلاد ، بما في ذلك توربات ومدينتي بانسي وغوادر الساحليتين . وتعد باكستان من بين أكثر المناطق عرضة لوقوع الزلازل في العالم حيث تقع الدولة جغرافيا في منطقة تصادم اللوح التكتوني الهندي إلى الجنوب واللوح الأوراسي إلى الشمال. .. ( وال ) ..