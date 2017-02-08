لجنة انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم تعلن قائمة المرشحين لعضوية الاتحاد .

طرابلس 08 فبراير 2017 ( وال ) - أعلنت لجنة انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن أسماء كل من يحق لهم خوض إنتخابات مجلس الإدارة ، وذلك في اجتماعها عقدته بمدينة البيضاء. وتقدم لمنصب رئيس الاتحاد 7 مرشحين هم (عبد الباري علوان ، والأمين بك ، وجمال الجعفري ، وجمعة الشوشان ، وصالح عوامي ، وعبد المطلب ثابت ، وأنور الطشاني). وتقدم لمنصب النائب الأول، محمد الفقيه ، وناجي الككلي ، وعبدالحكيم الشلماني ، وعبدالقادر منصور، فيما تقدم لمنصب النائب الثاني ، كل من هشام فطيس ، وحسين حبيب ، ومحمود علوص. وسيخوض المنافسة على مقاعد عضوية اتحاد الكورة والمجلس التنفيذي 25 عضوا وهم : عبدالرووف بنور ، ونوري جموم، وسعد الديب ، وحسين بوسيفي ، وحبيب امحمد ، وأشرف ماضي ، وفرج شعيب ، وبوعجيله الاسود ، وعلي المشمر ، وعبدالفتاح زكري ، وابريك اقحيزان ، ومحمد شعيب ، ونبيل مصباح ، ومفتاح غيبه ، وهشام الشينو ، وحمد عبدالله ، وضوء عبدالله ، وعماد الشاوش ، وابراهيم الشبلي ، ويونس القزه ، ومجدي شعيب وصالح الساعدي ، وحسين القطراني ، وعمر الخفيفي ، وزكريا شماخي ، ومحمد عبدالرحمن. وستتحول اللجنة إلى مقر الانتخابات المقرر لها 27 فبراير الجاري ، بمدينة طبرق، لاتمام الاستعدادات لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد . ...(وال)...