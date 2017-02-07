القائمة الرسمية لانتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم.

طرابلس 7 فبراير 2017 (وال)- أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن أسماء كل من يحق لهم خوض انتخابات مجلس الإدارة بكل مناصبه، وذلك في اجتماعها الذي عقدته بمدينة البيضاء. وتقدم لمنصب رئيس الاتحاد سبعة مرشحين هم (عبد الباري علوان، والأمين بك، وجمال الجعفري، وجمعة الشوشان، وصالح العوامي، وعبد المطلب ثابت، وأنور الطشاني). وتقدم لمنصب النائب الأول (محمد الفقيه، وناجي الككلي، وعبدالحكيم الشلماني، وعبدالقادر منصور) أما النائب الثاني فتقدم لشغل منصبه كل من (هشام فطيس، وحسين حبيب، ومحمود العلوص). وسيخوض المنافسة على مقاعد عضوية اتحاد كرة القدم والمجلس التنفيذي 25 عضوا هم : عبدالرؤوف بنور، ونوري جموم، وسعد الديب، وحسين البوسيفي، وحبيب امحمد، وأشرف ماضي، وفرج شعيب، وبوعجيلة الاسود، وعلي المشمر، وعبدالفتاح زكري، وابريك اقحيزان، ومحمد شعيب، ونبيل مصباح، ومفتاح غيبه، وهشام الشينو، وأحمد عبدالله، وضو عبدالله، وعماد الشاوش، وإبراهيم الشبلي، ويونس القزه، ومجدي شعيب، وصالح الساعدي، وحسين القطراني، وعمر الخفيفي، وزكريا الشماخي، ومحمد عبدالرحمن. وستتحول اللجنة إلى مقر الانتخابات المقرر لها 27 فبراير الجاري بمدينة طبرق، لإتمام الاستعدادات لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد. ...(وال)...