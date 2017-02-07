مكتب النشاط المدرسي بمدينة نالوت ينظم سباق الجري للمؤسسات التعليمية بالمنطقة.

طرابلس 7 فبراير 2017 (وال)- أقام مكتب النشاط المدرسي بمدينة نالوت سباق الجري في منطقة أولاد محمود وألعاب المضمار في مدرسة نالوت للتعليم الأساسي والثانوي. وكانت النتائج المسجلة في ألعاب المضمار والجري على النحو التالي :- التعليم الاساسي: الترتيب الأول : محمد صالح خليفة .. وزان. الترتيب الثاني : الساعدي محمد المبروك. الترتيب الثالث : عبد الكريم عبد العزيز شلبيك .. نالوت. التعليم الثانوي :- الترتيب الأول : جهاد جعفر كاسي .. من تعليم نالوت. الترتيب الثاني : زكريا مصطفى أبوصوة .. نالوت الترتيب الثالث : رابح عبد الله موسى .. من تعليم وزان. وقد تم توزيع جوائز وشهادات تقديرية على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى . ...(وال)....