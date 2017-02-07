السفارة الليبية في القاهرة تبدأ في اصدار جوازات السفر لليبيين في مصر .

القاهرة 7 فبراير 2017 (وال) - بدأت السفارة الليبية في القاهرة اصدار جوازات السفر الجديدة لليبيين المتواجدين في مصر من خلال منظومة الجوازات التي تم تركيبها بالسفارة . وافاد المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية وكالة الانباء الليبية اليوم الثلاثاء ان بدء العمل باصدار الجوازات في القاهرة كان قد سبقه اصدار الجوازات لليبيين في تونس خلال شهر يناير الماضي ، وكذلك في القنصلية الليبية في مرسيليا بفرنسا . ويذكر أن وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة" اجتمع خلال المدة الماضية مع رئيس مصلحة الجوازات العميد " محمد التميمي " حيث تم الاتفاق على البدء في تركيب وتجهيز منظومات لاستخراج جوازات السفر لليبيين في مختلف دول العالم . ...( وال ) ...