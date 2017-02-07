بلدي طرابلس المركز يناقش الترتيبات للاحتفال بالذكرى الـ( 6 ) لثورة فبراير.

طرابلس 07 فبراير 2017 (وال) - عقد اليوم الثلاثاء بمقر المجلس البلدي طرابلس المركز اجتماع خصص لمناقشة الترتيبات اللازمة للاحتفال بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير . وتم خلال الاجتماع الذي حضره وكيل ديوان المجلس رئيس اللجنة العليا للاحتفالات "رياض الشريف" وعدد من أعضاء المجلس ومخاتير المحلات التابعة للمجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المدني مناقشة الآليات اللازمة لبرامج الاحتفال بهذه الذكرى. ..(وال)..