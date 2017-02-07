القضاء على 19 مسلحا من داعش في قصف للطيران العراقي شمال الموصل.

بغداد 7 فبراير 2017 (وال) - لقي 19 عنصرا من تنظيم داعش اليوم الثلاثاء, في غارات لطيران الجيش العراقي على مواقع للتنظيم في المحور الغربي من مدينة الموصل, في شمال العراق. ونقلت مصادر إعلامية عن بيان لوزارة الدفاع العراقية أن "طائرات القوة الجوية العراقية وجهت ضربات جوية متكررة لمواقع ومقرات تابعة للتنظيم في مناطق (المصايد والسحاجية وتوز تبة) ضمن المحور الغربي للمدينة, ما أسفر عن مقتل 19 مسلحا وتدمير سيارات عسكرية وأسلحة". وأضاف البيان أن "القوات الأمنية تجهز للبدء في عمليات تحرير الجانب الأيمن من الموصل, وتحرير قضاء (تلعفر) من قبضة التنظيم".