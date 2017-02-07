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7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة غذائية في كينيا بسبب موجة الجفاف. نيروبي 7 فبراير 2017 (وال) - كشفت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الكينية, أن 2.7 مليون شخص هم بحاجة إلى مساعدات غذائية جراء موجة الجفاف التي اجتاحت عددا من مناطق البلاد. وجاء في تقرير للهيئة أن "هذه الأرقام تمثل حوالي 20 بالمائة من سكان المناطق الرعوية و 18 بالمائة في المناطق الزراعية الهامشية". وأوضح التقرير أن "تقييم تطور المرحلة الحالية من الجفاف يبين أن الوضعية تزداد سوءا في كافة المحافظات". وأضافت الهيئة, أن "الأشخاص الأشد تضررا من الكارثة ينتمون إلى الفئة الأكثر هشاشة وهم الأشخاص المسنون والأمهات والأطفال الأقل من خمس سنوات". وفي هذا الصدد, أكدت الحكومة الكينية أنها تتوفر على المخزون الكافي من أجل تغذية الكينيين المهددين بالمجاعة. وأفاد نائب الرئيس ويليام روتو, بأن "الحكومة خصصت ما يقارب 6 ملايين دولار لاقتناء المواد الغذائية المتنوعة وتوزيعها على السكان المتضرريين", مبرزا أن الحكومة وضعت آليات للسهر على نجاعة العملية. وتواجه كينيا موجة جفافا طويلة قد تزيد من خطورة وضعية الأمن الغذائي إذا ما لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها.