صحفي فلسطيني يضرب عن الطعام بعد أن أعادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقاله .

رام الله(الضفة الغربية) 7 فبراير 2017 (وال)-بدأ صحفي فلسطيني إضرابا عن الطعام بعد أن أعادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقاله حسبما ذكرته مصادر اعلامية اليوم الثلاثاء. ونقلت المصادر عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع قوله ان الأسير الصحفي محمد القيق (35 عاما) بدأ منذ يوم أمس الاثنين في خوض إضراب مفتوح عن الطعام ضد إعتقاله الإداري. وقالت الصحفية فيحاء شلش زوجة محمد القيق ان سلطات الاحتلال عقدت مساء أمس الاثنين جلسة محاكمة لزوجها في محكمة عسكرية وأصدرت بحقه حكما بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وأشارت شلش إلى أن القيق أعلن رفضه لقرارات المحكمة التعسفية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقل القيق (35 عاما) منتصف الشهر الماضي على حاجز قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية. وسبق أن أفرجت سلطات الاحتلال عنه في 19 مايو الماضي بعد أن خاض إضرابا عن الطعام لمدة 94 يوما في سجونها احتجاجا على اعتقاله الإداري. وتظاهر العشرات من الفلسطينيين وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية تضامنا مع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية بينما رفعت الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى بينهم القيق.