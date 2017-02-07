هيئة الرقابة الصحية الروسية تحذير من تفشي مرض معد في الولايات المتحدة .

موسكو 7 فبراير 2017 ( وال )- حذرت هيئة الرقابة الصحية الروسية المواطنين الروس من تفشي مرض الالتهاب المعوي الحاد في الولايات المتحدة . وأشارت هيئة الرقابة الصحية الروسية اليوم الثلاثاء إلى أنه استنادا إلى بيانات الهيئات الصحية الأمريكية فقد سُجل منذ نوفمبر الماضي حتى الوقت الراهن ازدياد حدة الوباء لهذا المرض الفيروسي الذي يصيب الإنسان وبعض الحيوانات . ونقلت مصادر اعلامية روسية عن مركز السيطرة والوقاية من الأمراض الأمريكي توقعته بإن الإصابة بالمرض وصلت إلى الذروة في شهر فبراير الجاري . وقد سجلت بؤر العدوى الفيروسية في ولايات كاليفورنيا وأوريغون وكارولينا الجنوبية ومينيسوتا وفرجينيا الغربية وكنتاكي ومناطق أخرى ، وبلغ عددها في ولاية مينيسوتا وحدها أكثر من 60 بؤرة في المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات. كما تم الإبلاغ عن أكثر من 800 حالة مرضية في المدارس والجامعات في محيط مدينة أندرسون بولاية كارولينا الجنوبية ، حيث توقفت الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية. وقالت هيئة الرقابة الصحية الروسية بالخصوص إن "المتخصصين في الوقت الحالي يبذلون جهودا لمكافحة الوباء والوقاية منه بما في ذلك عبر الفحوصات المخبرية والبيولوجية وتدابير التطهير". وأوضحت أن الاشخاص المصابين بالالتهاب المعوي الفيروسي الحاد يعانون من الغثيان والتقيؤ والإسهال. ...( وال )...