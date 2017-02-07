الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك يدعو لتحسين مستوى الخدمات المصرفية للمواطن .

طرابلس 07 فبراير 2017 (وال)- دعا الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك، مؤسسات الدولة إلى بذل كل مافي وسعها من أجل الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات العامة التي تقدم للمواطن وخصوصا المصرفية والمالية التي تمثل شريان الحياة الاقتصادية للمستهلك . وأكد الاتحاد في بيان له تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخه منه ، أن المستهلك الليبي لازال يعاني من صعوبات حياتية كثيرة والتي لم يعد من المقبول وصفه بأنها خدمات بل هي معاناة . وطالب الاتحاد ، مصرف ليبيا المركزي ، وديوان المحاسبة ، وهيئة الرقابة الإدارية ، وهيئة مكافحة الفساد بالوقوف بكل عناية واهتمام لمتابعة عمل المصارف وتطوير خدماتها وفق احدث الوسائل المتقدمة، والتقليل قدر الإمكان في التعامل بالنقود الورقية . وأكد الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك بحسب البيان ، انه كاتحاد يمثل المستهلك ويدافع على حقوقه المنصوص عليها في القانون التجاري الليبي سوف يضطر إذا لم تتحسن الخدمات المصرفية بما يتماشى والعصر ،ويجد المستهلك كل الاحترام والمعاملة الحسنة والمساواة بين كافة شرائح الزبائن إلى رفع دعاوي قضائية على كل مصرف يتلاعب بمصالح المستهلك ولا يقدم خدماته بالشكل المطلوب الذي يرضي الزبون. ..(وال)..