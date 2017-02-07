مكتب الاعلام الأمني بوزارة الداخلية يفند ماتناقلته بعض القنوات المحلية من أخبار حول ارتفاع معدلات الجريمة داخل العاصمة طرابلس.

طرابلس 7 فبراير 2017 (وال)- فند مكتب الاعلام الأمني بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ماتناقلته عدد من القنوات المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي تدعي تبعيتها للوزارة من اخبار حول ارتفاع معدلات الجريمة داخل العاصمة طرابلس. وأكد المكتب عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بانه الجهة الوحيدة المسؤولة اعلاميا على تغطية الاخبار الامنية ومناشط الوزارة وماعداها فهو عار عن الصحة بحسب البيان. ونوه المكتب في هذا الصدد بأن كافة احصائيات الجرائم من اختصاص الادارة العامة للمباحث الجنائية ومديرية أمن طرابلس . ..(وال)..