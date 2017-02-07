مصادر حكومية : مقتل ستة مسلحين في غارة جوية بجنوب افغانستان .الثلاثاء ، 07-02-2017 - 16:34:00

عسكر جاه(افغانستان) 7 فبراير 2017( وال )-ذكرت مصادر حكومية افغانية اليوم الثلاثاء أن ستة مسلحين من حركة طالبان قتلوا في غارة جوية شنتها قوات حلف شمال الاطلسي بجنوب افغانستان . وأوضح بيان للحكومة أن طائرة مقاتلة تابعة للحلف قصفت موقعا بمنطقة " خارقو " في الضواحي الجنوبية لمنطقة " غارمسير " أمس الاثنين ما اسفر عن مقتل ستة مسلحين . وأشار البيان إلى أنه من بين القتلى قائد محلي من حركة طالبان مضيفا ان الغارة دمرت ايضا مخبأ تابعا لحركة طالبان وكان به أسلحة وذخائر . ...(وال)...

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