مصادر حكومية : مقتل ستة مسلحين في غارة جوية بجنوب افغانستان .

عسكر جاه(افغانستان) 7 فبراير 2017( وال )-ذكرت مصادر حكومية افغانية اليوم الثلاثاء أن ستة مسلحين من حركة طالبان قتلوا في غارة جوية شنتها قوات حلف شمال الاطلسي بجنوب افغانستان . وأوضح بيان للحكومة أن طائرة مقاتلة تابعة للحلف قصفت موقعا بمنطقة " خارقو " في الضواحي الجنوبية لمنطقة " غارمسير " أمس الاثنين ما اسفر عن مقتل ستة مسلحين . وأشار البيان إلى أنه من بين القتلى قائد محلي من حركة طالبان مضيفا ان الغارة دمرت ايضا مخبأ تابعا لحركة طالبان وكان به أسلحة وذخائر . ...(وال)...