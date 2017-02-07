يونيسف تدعو لمساعدة الأطفال الذين يعانون من الأزمات في شرق آسيا والمحيط الهادئ.

نيويورك 7 فبراير 2017(وال)- دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة /يونيسف/ امس الاثنين المجتمع الدولي والمانحين الدوليين إلى جمع ما يربو على 42 مليون دولار من أجل تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للأطفال الذين يعانون من الصراعات والأزمات والكوارث الطبيعية في بلدين بمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ وهما ميانمار وكوريا الشمالية. وذكرت /اليونيسف/ في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني ان الأموال المنشودة تهدف لدعم تقديم مساعدات طبية ضرورية لما يزيد عن مليوني طفل في كوريا الشمالية وكذلك لدعم مبادرات عاجلة أخرى بما فيها توفير التغذية السليمة والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي الآمنة والنظافة بصورة أفضل للأطفال هناك. وأوضحت أنه في أغسطس من العام الماضي أدت أمطار غزيرة ناتجة عن إعصار يدعى /ليونروك/ في محافظة /هامكيونغ/ بكوريا الشمالية إلى حدوث فيضانات واسعة النطاق تسببت في تدمير كثير من البنية التحتية والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية وهو ما أثر بالسلب على أكثر من 600 ألف شخص هناك. وأضافت أنه في ميانمار تشكل الأزمات المستمرة في ثلاث ولايات تهديدا على حياة ما لا يقل عن 220 ألف شخص نزحوا داخليا من منازلهم إلى مناطق أخرى. وتابعت ان الأطفال في ولاية /راخين/ يحتاجون مساعدات إنسانية عاجلة وخاصة الأطفال من طائفة /الروهينغيا/ التي تتعرض لاضطهاد كبير في البلاد وأيضا في ولاية /كاشين/ وفي ولاية /شان/.. منوهة بأن بعض المشاكل التي تتعلق بالتمييز الديني والعرقي والاستغلال والفقر المزمن والكوارث الطبيعية تفاقم من الأوضاع الصعبة التي يواجهها المواطنون وخاصة الأطفال هناك. وأوضحت /يونيسيف/ أنها تسعى من خلال الأموال المنشودة لتلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 127 ألف طفل هم الأكثر ضعفا في ميانمار.. مشيرة إلى أن تلك الأموال سوف تستخدم أيضا لمساعدة نحو 12 ألفا و500 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 59 شهرا يعانون من سوء التغذية الحادة. وقالت كارين هولشوف المديرة الإقليمية ل /يونيسف/ لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ إن "الحروب والكوارث الطبيعية ومشكلة التغير المناخي تقود أطفالا كثيرين للنزوح من منازلهم أكثر من أي وقت مضى ومواجهة تهديدات تتمثل في التعرض للعنف والإصابة بالأمراض المختلفة.. ولهذا تكرس منظمة /اليونيسف/ جهودها في الوقت الحالي لمساعدة هؤلاء الأطفال وتحسين سبل معيشتهم وإنقاذ حياتهم من الكوارث الطبيعية". وأضافت "عالميا يعيش نحو 1 من كل 4 أطفال في العالم في بلد يعاني من الصراعات أو الكوارث الطبيعية ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة وهو ما يستدعي /اليونيسف/ لبذل جهود ضخمة للحد من معاناتهم والمساعدة في إنقاذ حياتهم". وتقدر /اليونيسف/ عدد الأطفال الذين يحتاجون لمساعدات إنسانية من أجل تجنب سوء التغذية الحادة بنحو 7.5 مليون طفل قرابة نصفهم يعيشون في كل من شمال شرق نيجيريا واليمن.