الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

بروكسل 7 فبراير 2017 (وال)- جدد الاتحاد الأوروبي امس الاثنين التأكيد على عدم اعترافه بضم روسيا لشبه جزيرة القرم داعيا كافة الأطراف إلى تنفيذ اتفاقات مينسك بشكل كامل على خلفية تصاعد العنف مؤخرا في شرق أوكرانيا. وعقد امس الاثنين الاجتماع الشهري لوزراء خارجية الدول ال 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل برئاسة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني حيث كان الوضع في أوكرانيا الذي يشهد تدهورا ملحوظا في الأيام الأخيرة على رأس جدول أعمال الوزراء. وقالت الممثلة العليا في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إن "الوضع في شرق (أوكرانيا) في الأيام الأخيرة بالتأكيد مقلق للغاية بالنسبة لنا لذلك عندما نشير إلى التنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك فإننا من الواضح ان نتوقع توقف القتال هناك والبدء بعملية سلام على نحو فعال". وتفاقمت التوترات في مناطق دونيتسك ولوغانسك خلال الأسبوع الماضي حيث اندلع قتال عنيف بين قوات الحكومة والمتمردين المؤيدين للاستقلال في بلدة أفديفكا التي تسيطر عليها كييف مما تسبب في إصابة العشرات من المقاتلين والمدنيين. وتبادلت الأطراف المتحاربة الاتهامات حول مسؤولية التصعيد في القتال الذي أسفر عن مقتل حوالي 10 آلاف شخص منذ إبريل 2014.