إرتفاع قياسي لعدد المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا .

روما 7 فبراير 2017 (وال)- أفادت وزارة الداخلية الإيطالية بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين استقبلتهم البلاد عرف زيادة قياسية جديدة منذ بداية العام الجاري. وقالت الوزارة في أحدث تقرير إحصائي صادر عنها نشر امس الإثنين أنه منذ فاتح يناير الماضي وحتى اليوم السادس من فبراير بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى البلاد 9 آلاف و359 شخصا أي بارتفاع قدره 64 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 والتي عرفت وصول 6 آلاف و 30 شخصا من المهاجرين. وحسب التقرير فقد بلغ عدد القاصرين غير المصحوبين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام وحتى اليوم 395 قاصرا فيما كان العدد الإجمالي المسجل خلال عام 2016 هو 25 ألفا و846 قاصرا. وأضاف المصدر نفسه أن 2600 بلدية إيطالية (من أصل 8000) تستضيف في الوقت الراهن ما يقرب من 200 ألف فيما تعمل أجهزة الوزارة على زيادة عدد مراكز الاستقبال لكي يصل مجموع البلديات المستضيفة إلى حوالي خمسة آلاف.