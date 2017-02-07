استمرار ثوران بركان في غرب إندونيسيا.

جاكرتا 7 فبراير 2017 (وال) - استمر بركان جبل سينابونغ في شمال سومطرة بغرب إندونيسيا في الثوران اليوم الثلاثاء لينفث عمودا من الرماد إلى علو 2 كم في السماء حسبما ذكر مسؤول في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث. وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن الرماد انتشر إلى الشرق من الفوهة في حين تتدفق الحمم البركانية إلى الجنوب والجنوب الشرقي والشرق من الفوهة إلى مسافة تصل إلى 2 كم. وأفاد المتحدث إنه تم تحذير القرويين ممن يعيشون على طول الأنهار التي تنبع من منحدر جبل سينابونغ لتوخي الحذر إزاء أية مخاطر محتملة من الحمم المتدفقة. ولفت إلى أنه تم منع السياح والقرويين من دخول منطقة محيطة بفوهة البركان بقطر 3 كم إضافة إلى منطقة تبعد 7 كم عن الفوهة في الجنوب إلى الجنوب الشرقي منها ومنطقة تبعد 6 كم عن الفوهة في الجنوب الشرقي إلى الشرق منها ومنطقة تبعد 4 كم عن الفوهة في الشمال إلى الشرق منها. وأشار سوتوبو إلى أن البركان الذي بدأ في الثوران في 2 فبراير لم يستدعي القيام بأي إجلاء. ويعد بركان جبل سينابونغ واحدا من 129 بركانا نشطا في إندونيسيا.