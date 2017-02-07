الفلبين: محادثات السلام بين الحكومة والمتمردين لإنهاء الصراع لا تزال ممكنة (وزير الدفاع).

مانيلا 7 فبراير 2017 (وال)- أكد وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا, اليوم الثلاثاء, أن محادثات السلام بين الحكومة والمتمردين لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو خمسة عقود لا تزال ممكنة حتى بعدما أمر الرئيس رودريغو دوتيرتي "بحرب شاملة". وكان الرئيس الفبيني قد أعلن في مطلع الأسبوع أن الحكومة ألغت وقف إطلاق النار مع جيش الشعب الجديد قائلا إن "الجماعة الإرهابية" تقدم مطالب "ضخمة" غير مقبولة رغم تنازلات الحكومة. واندلعت اشتباكات في عدد من المناطق واعتقل بعض قادة المتمردين لكن وزير الدفاع دلفين لورينزانا قال إن المحادثات ممكنة. وأضاف لورينزانا في مؤتمر صحفي "الرئيس لم يغلق الباب فعليا أمام أي تفاوض... لا تزال الحكومة منفتحة على محادثات السلام إذا كانت ستعود بالنفع على الشعب الفلبيني". وفاز دوتيرتي في الانتخابات العام الماضي بعد تعهده بالقضاء على تجارة المخدرات وأنعش آمال وضع نهاية للتمرد الذي أعاق التنمية لسنوات لا سيما في مناطق وسط الفلبين. وأعلن وقف إطلاق النار في أغسطس الماضي, وطلبت الحكومة من وزارة الخارجية الأمريكية إزالة مؤسس وزعيم حركة التمرد المقيم في هولندا خوسيه ماريا سيسون من قائمة الإرهاب من أجل دفع المفاوضات قدما. وتبادل الجانبان الاتهامات بخرق الهدنة والتفاوض بسوء نية.