الهند: فتح تحقيق في حادث اختفاء 59 عنصرا من أفراد القوات الخاصة في شمال شرق البلاد.

نيودلهي 7 فبراير 2017 (وال) - فتحت السلطات الهندية تحقيقا في حادث اختفاء 59 عنصرا من القوات الخاصة اعتبروا في عداد المفقودين منذ أول أمس الأحد بعد أن توجهوا في أول مهمة لهم إلى إحدى مناطق شمال شرق الهند التي تشهد حضورا قويا للجماعات الماوية المتمردة. وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء استنادا إلى مصادر مطلعة أن "ما مجموعه 59 عنصرا من القوات الخاصة التابعة للشرطة الاحتياطية المركزية كانوا متوجهين أول أمس الأحد إلى ولاية بيهار في أول مهمة لهم عندما توقف القطار الذي كان يقلهم بشكل مفاجىء فنزلوا منه من دون إخبار رؤسائهم في العمل". وأضافت المصادر ذاتها أن "ضباطا في الوحدة الأمنية التي تنتمي إليها العناصر المفقودة فتحوا تحقيقا لمعرفة الأسباب التي دفعت أفراد تلك المجموعة إلى عدم مواصلة مهمتهم وكيفية اختفائهم من دون أن ينتبه إليهم أحد" بعدما ساد الاعتقاد في أول الأمر بأنهم فقدوا في مناطق تعرف نشاطا متزايدا للمنظمات الماوية المتمردة. وأشارت إلى أن "العناصر المختفية تنتمي إلى وحدة تضم 300 من أفراد القوات الخاصة الذين عادوا للتو من مركز للتدريب تابع للقوات الخاصة للشرطة الاحتياطية المركزية حيث تلقوا تكوينا لمدة ستة أشهر" مؤكدة أنه "سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات التأديبية ضدهم وفقا للقوانين الجاري بها العمل وذلك بتهمة الغياب عن العمل والواجب بدون إذن أو موافقة رسمية". تجدر الإشارة إلى أن مناطق شمال شرق الهند التي تضم ولايات بيهار وشاتيسغاره وأوديشا وجهارخاند تعرف تمردا مستمرا لعدد من المنظمات اليسارية الماوية منذ أواخر الستينات من القرن المنصرم مما تسبب في وقوع عدد من المواجهات المسلحة مع القوات الحكومية خلفت مصرع وإصابة آلاف الضحايا.