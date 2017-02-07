افغانستان : رقم قياسي للخسائر في أرواح المدنيين في عام 2016 (الأمم المتحدة).

نيويورك(الأمم المتحدة) 7 فبراير 2017 (وال) - ذكرت الأمم المتحدة أن أفغانستان شهدت "أسوأ حصيلة سنوية للوفيات بين المدنيين" في عام 2016 المنصرم جراء استمرار القتال بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة والارهابية المناهضة للحكومة داعية إلى إتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في هذا البلد. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريتش في مؤتمر صحفي يومي فى نيويورك إن " تقريرا جديدا أصدرته بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (اوناما) وثق أعلى عدد من الضحايا المدنيين في عام واحد في الدولة بما في ذلك ارتفاعا غير مسبوق في القتلى والمصابين الأطفال في عام 2016". وأضاف المتحدث أن " الأرقام العالية المزعجة قد دفعت الأمم المتحدة إلى حث كافة الأطراف المتحاربة على إتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على حياة الناس". ووثق التقرير مقتل وإصابة 11.400 مدني وهو أعلى رقم يسجل في الدولة منذ أن بدأت الأمم المتحدة في توثيق عدد الضحايا في أفغانستان عام 2009 وفقا لقوله. وقتل 3498 مدنيا وأصيب 7920 آخرون في عام 2016 بزيادة 3 بالمئة على إجمالي الرقم المسجل في العام الماضي وفقا للتقرير. وشدد تاداميتشي ياماموتو الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان على ضرورة أن تتخذ كافة أطراف النزاع "تدابير ملموسة عاجلة لحماية عامة الشعب الأفغاني". وقالت (اوناما) إن القتال بين قوات الأمن الأفغانية والمجموعات المسلحة ولاسيما في المناطق المأهولة في الدولة يبقى " السبب الرئيسي للخسائر في أرواح المدنيين" منذ أكثر من عامين بعد انتهاء المهمة القتالية لحلف شمال الاطلسي (الناتو). وعزا التقرير وقوع 61 بالمئة من الضحايا المدنيين إلى المجموعات المسلحة مثل طالبان وتنظيم داعش الارهابي.