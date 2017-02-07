اصابة شرطيين في هجوم انتحاري بشمال غرب باكستان.

إسلام آباد 7 فبراير 2017 (وال) - قال ضابط باكستاني إن اثنين من رجال الشرطة أصيبا بعد أن حاول انتحاري تفجير سيارته المفخخة في مركز الشرطة في شمال غرب باكستان في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء. وقال ضابط شرطة المنطقة لوسائل الإعلام في موقع الحادث إن "الشرطة قتلت المهاجم رميا بالرصاص" ، وأضافت مصادر أمنية إنه تم "استخدام 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة في هذا التفجير." وكان هذا هو ثاني هجوم يقع في مركز شرطة ماندان حيث دمر المركز بشكل كامل في الهجوم الذي تم شنه في عام 2009 والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من رجال الشرطة. وأصر مسؤولو الأمن في باكستان على أن جميع الجماعات الباكستانية المسلحة الارهابية تعمل الآن من الجانب الافغاني من الحدود بعد إزالة المخابئ الخاصة بهم في المناطق القبلية.