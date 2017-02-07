تواصل المظاهرات المناهضة للحكومة في رومانيا لليوم السابع على التوالي .

بوخارست 7 فبراير 2017 ( وال )- تواصلت المظاهرات الاحتجاجية المناهضة للحكومة في رومانيا لليوم السابع على التوالي , بالرغم من تراجع الحكومة عن قرار كان من المقرر أن يحصن العديد من السياسيين من الملاحقة القضائية. وذكرت تقارير إخبارية أن آلاف الأشخاص خرجوا إلى الشوارع في مختلف أرجاء البلاد لمطالبة الحكومة بالاستقالة بدعوى أنها خسرت مصداقيتها لدى الشعب والعالم برمته. ويقضي مرسوم يخفف من وطأة قانون مكافحة الفساد بالإفراج عن عشرات المسؤولين المسجونين في قضايا الكسب غير المشروع إذا كانت الأموال المعنية أقل من نحو 47 ألف دولار. وكان نائب رئيس مجلس النواب الروماني " غابرييل فالس " قد أعلن أن البرلمان بمجلسيه سينظر اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة خلال جلسة مشتركة ستعقد غدا الأربعاء. ...( وال )...