منظمة التعاون الإسلامي تدعو مجلس الأمن إلى النهوض بمسؤولياته لإنفاذ قراراته بوقف الإستيطان الإسرائيلي.

الرياض 7 فبراير 2017 (وال)- دعت منظمة التعاون الاسلامي, اليوم الثلاثاء, المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن, إلى النهوض بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ قراراته وإلزام العدو الإسرائيلي - قوة الاحتلال - وقف سياستها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها مدينة القدس الشريف. وادان الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين مناقشة الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس, محذرا من خطورة استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتداعياته على المنطقة. وكان الكنيست الاسرائيلي أقر أول أمس الاثنين مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بأغلبية 60 عضوا مقابل 52 صوتوا ضده.