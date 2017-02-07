20 قتيلا في انفجار خارج المحكمة العليا بالعاصمة الأفغانية.

كابول 7 فبراير 2017 ..( وال ) - قالت وزارة الصحة العامة الافغانية إن 20 قتيلا على الأقل سقطوا اليوم الثلاثاء جراء انفجار قنبلة خارج المحكمة العليا في العاصمة الأفغانية كابول. وأضافت أن 38 شخصا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات بالمدينة بعد هجوم انتحاري على ما يبدو استهدف موظفي المحكمة العليا أثناء خروجهم من مكاتبهم بنهاية يوم العمل. وقال شهود عيان في تصريح صحفية إنهم رأوا بقع دماء في الشارع وعددا من عربات الإسعاف تغادر المنطقة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الانفجار. ...(وال) ..