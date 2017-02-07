اعتقال مواطن حول إشعال النار في نفسه بجوار الكعبة المشرفة .

مكة المكرمة 7 فبراير 2017 (وال) - أعلن المتحدث الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام " سامح السلمي " القبض مساء أمس الاثنين على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف بجوار الكعبة المشرفة , أثناء قيامه بسكب كميه من مادة "البنزين" على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه. وأضاف " السلمي " في تصريح لوكالة الانباء السعودية أن رجال الأمن تمكنوا فور ملاحظة ذلك من منعه والقبض عليه قبل إشعال النار ، مشيرا، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشانه . ... وال ....