وفد من هيئة الطيران المدني الإيطالي يزور مطار معيتيقة .

طرابلس 7 فبراير 2017 (وال)- قام وفد يمثل هيئة الطيران المدني الإيطالي مساء الاثنين بزيارة الى مطار معيتيقة بطرابلس لإعداد تقرير نهائي تمهيدا لفتح خط جوي بين ليبيا وايطاليا. وكان الاجتماع الموسع الذي عقد صباح أمس بوزارة المواصلات بطرابلس والذي حضره وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني " ميلاد معتوق "و رئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس هيئة الطيران المدني بايطاليا ونائبة السفير الايطالي لدى ليبيا قد ناقش الاجراءات ما قبل بدء الرحلات من مطار امعيتيقة الى مطار روما بايطاليا واوجة التعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين . (وال)