المجلس الأعلى للدولة ينظم لقاء تقابلي لمناقشة إعادة الإعمار وآليات تمويل المشروعات من خارج الميزانية.

طرابلس 07 فبراير 2017 (وال)-نظم المجلس الأعلى للدولة صباح اليوم بطرابلس اللقاء التقابلي الأول بين لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية ، وجهات الادارة ذات الاختصاص بمشروعات التنمية لمناقشة اعادة الاعمار وآليات تمويل المشروعات من خارج الميزانية. واوضح نائب رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية "محمود الطبيب " أن عمل اللجنة يهدف الى المساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية في ليبيا بكل مكوناتها واتاحة الفرصة للقائمين على هذه المكونات بمزاولة اعمالهم وتقديم كافة التسهيلات من قبل الدولة والمصارف وبالتالي تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي . واشار الطبيب الى تنظيم مثل هذه اللقاءات في هذه المرحلة سيسهم في معالجة الاختناقات الحالية والتخفيف من حدة الازمة الاقتصادية من خلال اتخاذ عدد من القرارات لتحقيق الاستقرار وايجاد وسيلة عادلة لتوزيع الموارد لبناء الوطنية . وناقش المشاركون في اعمال اللجنة ثلاثة محاور رئيسية وهي كيفية ايجاد قيمة مستقرة توازنية للدينار الليبي واحلال الدعم من سلعي إلى نقدي ووضع آليات تمويل مشروعات التنمية من خارج الميزانية . وحضر افتتاح اعمال اللجنة النائب الاول للمجلس الاعلى للدولة " صالح المخزوم " ، ووكيل وزارة المالية "ابوبكر الجفال" ، وعضو مجلس النواب رئيس الغرف التجارية "محمد الرعيض" الى جانب مدراء ورؤساء جهات الادارة ذات الاختصاص بمشروعات التنمية. ..(وال)..