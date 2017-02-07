فريقُ الخدمات النفسيّة بنغازي يختتمُ زياراته للمراكز الصحيّة في المدينة .

بنغازي 7 فبراير 2017 (وال) - اختتم فريق عمل الخدمة النفسية والاجتماعية في مكتب الخدمات الصحية بنغازي الإثنين برنامج زياراته الميدانية للمراكز الصحية في مدينة بنغازي . ويهدف برنامج الزيارات التي قام بها الفريق الى عدد من المراكز الصحية في مدينة بنغازي إلى الوقوف على مدى جاهزية البيئة المهنية والنظر في إمكانية افتتاح اقسام جديدة داخل مرافق الرعاية الأولية . وتم عقب الزيارة اختيار ثلاثة مراكز صحية وهي بنغازي الجديدة ، الفويهات و رأس اعبيدة؛ نظرا لمطابقتها للمواصفات المطلوبة، حيث سيشرع قسم الخدمة النفسية والاجتماعية في إقامة برنامج تدريبي الشهر المقبل يستهدف كافة الاختصاصيين النفسيين العاملين في إدارة الخدمات الصحية . ( وال بنغازى) .