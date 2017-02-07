إعلان حالة التأهب القصوى في صفوف القوات الجوية الروسية.

موسكو 7 فبراير 2017 ( وال) - أعلنت وزارة الدفاع الروسية وضع القوات الجوية في حالة التأهب القصوى تنفيذا لأوامر الرئيس فلاديمير بوتين بإجراء حملة تفتيش جديدة على القوات المسلحة. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في بيان لهان الحملة التي وصفها بالمفاجئة تهدف إلى التحقق من مدى الجاهزية القتالية للقوات الجوية. وأضاف أن الاختبار يهدف إلى تقييم جاهزية القيادة العسكرية والقوات لتنفيذ المهمات القتالية مشيرا الى أن الاختبار المفاجئ يجب أن يركز على المناوبة القتالية ونشر منظومات للدفاع المضاد للجو في أوقات الحرب واستعداد مجموعات الطائرات لمواجهة العدوان مطالبا بإجراء تمارين وتدريبات تكتيكية في كافة الوحدات العسكرية. وطالب شويغو بالالتزام الدقيق بقواعد الأمن أثناء الاختبار وكذلك الحفاظ على الأسلحة والذخيرة وحماية المنشآت العامة ومنع أي تأثير سلبي على البيئة. ...( وال ) ..