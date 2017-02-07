السفارة الليبية في القاهرة تبدأ في اصدار جوازات السفر لليبيين في مصر .

القاهرة 7 فبراير 2017 (وال) - بدأت السفارة الليبية في القاهرة اصدار جوازات السفر الجديدة لليبيين المتواجدين في مصر من خلال منظومة الجوازات التي تم تركيبها بالسفارة . وافاد المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية وكالة الانباء الليبية اليوم الثلاثاء ان بدء العمل باصدار الجوازات في السفارة والقنصلية بالقاهرة كان قد سبقه اصدار الجوازات لليبيين في تونس خلال شهر يناير الماضي ، وكذلك في القنصلية الليبية في مرسيليا بفرنسا . ويذكر أن وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة" اجتمع خلال المدة الماضية مع رئيس مصلحة الجوازات العميد " محمد التميمي " حيث تم الاتفاق على البدء في تركيب وتجهيز منظومات لاستخراج جوازات السفر لليبيين في مختلف دول العالم . ...( وال ) ...